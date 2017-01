Den rette hårfarve til dig

Du trænger til forandring og har besluttet at gøre noget ved din hårfarve, men hvad? Det er ikke ligegyldigt hvilken farve du vælger. Hvis forandringen skal være til det gode (og det er jo at foretrække!) skal du vælge en hårfarve der passer til dit udseende.



Rødhåret:

Kvinder med en kølig pink farve i ansigtet ser bedst ud med rødt hår. Har man en gylden eller olivenfarvet teint skal man holde sig fra de røde nuancer. Det samme gælder hvis man har tørt og skadet hår. Tilstanden af håret afgør nemlig om de røde farvemonokyler holder i håret eller ej. Rødt hår har en tendens til at falme hurtigt, specielt hvis det er medtaget. Den røde farve holder bedst i velplejet, gennemfugtet og nyklippet hår.



Du holder på farven, ved at:



• Vaske det så lidt som muligt (2-3 gange om ugen)

• Bruge en mild shampoo til farvet hår

• Bruge et stylingprodukt der beskytter mod solens UV-stråler



Blondine:

Hvis dit hår var blond da du var lille, og du let bliver lyshåret af solens stråler om sommeren, så passer din teint til blond hår. Men du skal være forberedt på at bruge både tid og penge på at pleje dit hår, hvis du vil være lyshåret. Udvoksninger der afslører, at du ikke er ægte blondine, er ikke særlig smarte. Derudover tager håret hurtigt skade af de mange afblegninger og skal derfor plejes godt med fugtgivende produkter.



Du holder på farven, ved at:



• Gå til frisøren i stedet for at eksperimentere med brintoverilte derhjemme

• Undgå stylingprodukter der indeholder alkohol

• Bruge hårkur jævnligt



Brunette:

Hvis du har leverpostejsfarvet hår og trænger til lidt kulør på tilværelsen, så er brunt hår et godt bud. Du bør også vælge en brun hårfarve hvis dit hår er meget medtaget. Mørk hårfarve reflekterer lyset bedst og skjuler derved skavankerne.



Du holder på farven, ved at:



• Undgå hårspray der fjerner den naturlige glans

• Gå til frisøren hvis du vil farves mørkere end chokoladebrun