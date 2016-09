Kort eller langt hår?

Skal du lade dit hår vokse sig langt, eller er du mere typen til mellemlangt eller kort hår?



Din frisure skal matche både din personlighed og dine træk. Her er en rettesnor, der kan gøre beslutningen lettere for dig:



Kort hår:

Har du små fine træk som en lille mund og næse, ser kort hår helt sikkert godt ud på dig. Er du den modige type, der ikke har noget imod at afsløre dine ikke helt perfekte ører eller næse, kan du også klippe dig korthåret.



Hvis du godt kan lide at skifte hårfarve og frisure med jævne mellemrum, så er kort hår det rigtige valg. Du når aldrig at skade dit hår mere end godt er, idet det bliver klippet af, før det bliver for medtaget.



Beslutter du dig for kort hår, skal du være forberedt på et besøg hos frisøren hver måned. Håret vokser ca. 1 cm om måneden, og frisuren skal derfor holdes ved lige for ikke at miste sin form. Du skal også være indstillet på at bruge tid på dit hår hver eneste morgen, så lokkerne sidder som de skal.



Efter en stor forandring, som en klipning fra kort til langt hår er, ændrer kvinder ofte attitude. Mange finder det befriende at få klippet de lange lokker af. Det er som at starte på en frisk! Langt hår er det sikre valg, men med kort hår kan du virkelig lade din personlighed skinne igennem.



Langt hår:

Hvis du er typen, der ikke har lyst til at bruge tid på dit hår om morgenen, bør du lade det vokse langt. Det kræver dog at dit hår falder naturligt og flot, hvilket det højst sandsynligt gør, hvis du aldrig har brugt hårfarve, stylingprodukter eller føntørre. Naturligt hår ser ofte skinnende og flot ud blot ved brug af shampoo og balsam. Har du til gengæld farvet og medtaget hår, er du nødt til at gøre en indsats, hvis de lange lokker skal se flotte ud.



Har du krøllet hår fra naturens side, er du så heldig at have lige præcis det hår som alle kvinder drømmer om. Krøller er flottest, når håret er langt, så lad det endelig vokse. Er håret samtidig tykt har du endnu en fordel. Hårets vægt gør at det falder flot frem for at kruse ud til alle sider.



Har du stærke ansigtstræk, som et tydeligt kæbeparti eller kindben, blødes det hårde look op af langt hår. Det samme gælder hvis du er rund i ansigt og krop. Det lange hår får proportionerne til at se mere ligevægtige ud.



De fleste kvinder drømmer på et eller andet tidspunkt om at have langt flot hår. Men husk at det vigtigste er, at dit hår ser sundt ud – ikke at det for alt i verden er langt. Hvis du er udstyret med fint skandinavisk hår, og gerne vil vokse det langt, må du have lidt tålmodighed. Sørg for at få klippet spidserne hver 2-3 måned. Det vil tage længere tid, før dit hår når den ønskede længde, men til gengæld vil resultatet være mange gange flottere.