Lad makeup’en matche håret

Det er ikke lige gyldigt hvilke farver makeup du bruger, hvis du er blondine, brunette eller rødhåret. Her er en lille guide, der hjælper dig med at vælge den rette makeup til din hårfarve.





RØDHÅRET

Undgå:

• Mørke smokey eyes - de konkurrerer med dine smukke røde lokker, som naturligt tiltrækker opmærksomheden.

• Er du ikke rødhåret fra naturens hånd, men har fået hjælp fra frisøren, så lad være med at matche farven på dine bryn med farven i dit hår. Det ser unaturligt ud!



Brug:

• Lyserøde og pink nuancer - de virker mere naturlige og giver dig et friskt og sundt look.

• Armygrøn er en smuk farve til rødhårede piger. Brug den både i dit tøj og diskret på øjnene.

• Neutrale læber. Brug en lipgloss uden farve for en flot glans.





BLONDINE

Undgå:

• Sort mascara – det virker alt for dramatisk til de lyse lokker.

• Knaldrød læbestift – i hvert tilfælde i dagtimerne.

• For meget bronzer. Det virker unaturligt til din lyse hud.



Brug:

• Brun mascara – det virker naturligt.

• Ferskenfarvede toner på kinderne – det giver det helt rette sunde skandinaviske look.

• At bruge for kraftige farver. Den lyse hud egner sig ikke til en "Anna og Lotte"- make up. Brug øjenskygger i diskrete pastelfarver.





BRUNETTE:

Undgå:

• Pink blusher – det for dine kinder til at ligne små røde æbler

• At farve dine bryn helt sorte, med mindre dit hår er sort.



Brug:

• Masser af sort mascara som kontrast til dit mørke hår.

• Farv dine øjenbryn i samme farve som dit hår.

• Øjenskygger med perlemor i alle farver. Brunetter kan bære det meste.

• Bronzer der fremhæver din solbrune glød.