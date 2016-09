Lissabon

Lissabon er en gammel romersk-arabisk havneby, der gennem tiden har udviklet sig til at blive den imponerende, moderne metropol, som byen er i dag.



Nyt og gammelt i skøn forening

Lissabon byder på pulserende storbyliv, men man skal ikke særlig langt væk, før man mærker en lidt mere original portugisisk stemning. Kvartererne Alfama, Mouraria, Costa do Castelo, Bairro Alto og Madragoa, der før var særdeles forfaldne og slumagtige, har fået ny stenbro, ordentlig sanering og nymalede facader, men sjælen er bevaret.



Et andet interessant område i Lissabon er Belém, som er beliggende ved floden Tejo. Det var herfra de store søfarende fra Portugals guldalder satte sejl. I dag er Belém en grøn og frodig forstad, der er fuld af parker og haver. I samme område findes en række interessante monumenter, som eksempel monumentet for de søfarende, Mosteiro de Jeróminos, samt Belém kulturcenter.



Gastronomi

Gastronomien i Lissabon byder på alt godt fra havet. Den traditionelle portugisiske nationalret bacalhau, som er saltet torsk, spises året rundt, til trods for at fisken - mærkeligt nok - ikke findes i kystområderne omkring Portugal. Af andre populære retter kan nævnes grillede sardiner, kæmpe rejer og skaldyr. Mange af byens indbyggere indtager deres måltider i de såkaldte 'tascas', som er typiske portugisiske caféer.



