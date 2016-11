Kend din hårtype

Foto: Dreamstime

Nogle mennesker er udstyret med tykt hår, mens andre har et fint hår. Ligeledes kæmper nogen med fedtet hår, mens andre har tørt hår eller døjer med skæl. Hvis du vil dine hårproblemer til livs, må du bruge lige præcis de produkter, der passer til dit behov.



Hvis du er i tvivl om hvilken hårtype du har, så spørg din frisør. Har du for eksempel fedtet hår, men bruger en shampoo til tørt hår, gør du kun problemet værre.



Som hovedregel skal bruge:



Fedtet hår

Brug en shampoo til fedtet hår og undgå at bruge balsam dagligt.



Tørt hår

Brug en shampoo der giver fugt til dit hår. Slut af med en god og plejende balsam. Plej jævnligt håret med en god hårkur.



Fint hår

Brug en shampoo og balsam der giver dit hår volumen. De fleste frisørsaloner sælger balsam som skal sprayes i håret efter du har vasket dit hår med shampoo og tørret det i et håndklæde. Balsam på sprayflaske virker ikke så klaskende på håret som almindeligt balsam. Spray et par gange og red håret som normalt. Spraybalsam skal ikke skylles ud.



Tykt og kruset hår

Brug en shampoo som beroliger og en balsam der giver masser af fugt til håret, så det ikke kruset mere end højst nødvendigt. Sørg for at bruge hårkur jævnligt.



Skæl

Brug en skælshampoo, så du får bugt med problemet. Spørg evt. din læge eller din apoteker til råds, hvis problemet er vedvarende.