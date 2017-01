Foto: Dreamstime

Der er stadig mange der spiser torsk nytårsaften, selv om retten har fået skarp konkurrence af andre mere moderne alternativer. Men hvorfor er torsken egentlig blevet en nytårstradition?



I den katolske tid var fisk en fastespise, og da man fastede omkring advent, var det naturligt, at der stod torsk på menuen i denne tid. Derudover var torsken let tilgængelig. I hvert tilfælde for dem, der boede i kystområderne. Som tiden er gået, har traditionen holdt ved til stor glæde for dem, der nyder et let alternativ til julens mange fede middagsretter.





Tilberedning af nytårstorsk med kartofler og sennepssauce





Hel torsk uden hoved, hale og finner:

Torsken lægges i et ildfast fad, krydres med salt og peber og små klatter af smør. Hæld lidt hvidvin i bunden af fadet. Bag torsken ved 170 grader i ca. 15-20 minutter. Hvis kødet med lethed slipper fiskebenene, er torsken færdig. Fjern skindet fra fisken og anret den på et fad.





Sennepssauce:

20 g smør smeltes ved svag varme i en gryde. Tag gryden af varmen og tilsæt 1 spsk hvedemel. Rør godt rundt. Tilsæt mælk, lidt efter lidt, indtil saucen får en passende konsistens. Tilsæt 3 tsk fiskesennep og smag til med salt og peber.





Asparges kartofler med finthakket persille:

Skræl kartoflerne og kog dem til de er møre men stadig faste. Hæld vandet fra og anret kartoflerne i en serveringsskål. Drys friskhakket persille ud over kartoflerne.





Tilbehør:

Citronbåde og dampede grønne asparges.