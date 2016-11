Foto: Dreamstime

Er dit hår livløst? Trænger det til at blive frækt og sexet? Så prøv et af følgende råd.



Hårspænde

Hvorfor altid bruge den samme kedelige, sorte hårelastik? Prøv i stedet med et flot og glitrende hårspænde. Lige meget hvilken hårlængde, kan du vælge at sætte det lige over øret.



Fylde

Har du i forvejen krøller i dit hår så få dem til at syne af endnu mere. Husk at brug masser af stylingprodukter i håret, så det også holder, når du kommer udenfor.



Tænk stort

For det meste prøver vi, at få vores hår til at syne af mindre, men tænk derimod hellere STORT. Put et hårprodukt i håret, der giver det fylde og volumen. Føntør derefter dit hår mens du holder hovedet nedad, det kan få eventuelt ”fald” i håret til at blive vildt og sexet.



Husk på, at et sexet hår er et sundt hår. Sørg derfor for at pleje det med gode hårprodukter.