Hurtig makeup

Foto: Dreamstime

Kender du de dage, hvor man bare ikke kan stå op om morgenen, enten fordi man har været ude aftenen før, eller fordi kæresten er så dejlig at ligge og putte med, at man bare lige må have 10 minutter mere under dynen.



Selv om de 10 minutter ekstra under dynen er så rare, så betyder det ofte, at du en halv time efter suser rundt for at blive færdig og komme ud af døren i tide, så du ikke kommer alt for sent på arbejde.



I stedet for at stresse, så får du her en lille guide til, hvordan du sparer tid om morgenen ved at lægge en pæn og naturlig dagmakeup på kun 3 minutter.



Trin 1.

Put lidt gylden pudderrouge på kinder og øjenlåg.



Trin 2.

Fugt læberne med klar lipgloss, og brug samme produkt under øjenbrynene som highlight.



Trin 3.

Afslut med mascara



Nu kan du roligt tage på arbejde uden frygt for at skræmme livet af dine kollegaer!