Frisk vandet op

Foto: Dreamstime

Det er vigtigt, at vi drikker rigeligt med væske i løbet af en dag. Men er du en af dem, der synes, at vand hurtigt bliver kedeligt at drikke? I så fald kan du prøve at friske vandet lidt op. Du kan nemlig med ganske få tilføjelser forvandle det kedelige postevand til en forfriskende drik. Det er nemt og giver desuden vandet en smag af sol og sommer helt uden at tilsætte sukker.



Hæld vand i en kande og tilføj enten:



- agurkeskiver

- skiver fra en økologisk citron

- blade fra citronmelisse

- en håndfuld jordbær

- æble



Når du får gæster, kan du i stedet for at servere almindelig vand til maden bruge en af ovenstående muligheder. Det gør vandet mere indbydende og festligt.