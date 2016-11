Husk komplimenterne

Er du en af dem, der har svært ved at give eller modtage komplimenter eller måske begge dele? Det skal der laves om på.



Det er vigtigt, at vi giver veninden, chefen eller ekspedienten et kompliment, hvis personen har fortjent det. Men alligevel er der en tendens til, at vi holder igen, fordi vi simpelthen ikke er vant til at rose hinanden.



Husk på, at et kompliment kan være alt fra at rose venindens makeup til at fortælle ekspedienten i tøjbutikken, at hun har ydet en god service.



Et er at give komplimenter, men mange danskere har også svært ved at tage imod dem. Nogle bliver flove og siger ingenting, mens andre ignorerer rosen.



Det lyder mærkeligt, at vi er så dårlige til at tage imod et kompliment. I stedet bør vi blive glad for komplimentet. Husk på at et kompliment er en anerkendelse af DIG, eller det du har præsteret, tag det derfor til dig og husk på det i løbet af din dag!