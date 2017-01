Foto: Dreamstime

Hjemmelavet burger er en af børnenes favoritretter. Her får du en god opskrift på hjemmebagte burgerboller. Fyldet er det kun fantasien, der sætter grænser for!



Ingredienser:

25 g smør

1½ dl vand

1 dl kærnemælk

25 g gær

½ tsk sukker

½ tsk salt

2 dl rugmel

4½ dl hvedemel

Sesamfrø





Fremgangsmåde:

Smørret smeltes i en gryde. Tag gryden af varmen og tilsæt vand. Hæld rug- og hvedemel i en stor skål og tilsæt kernemælken (den må ikke være for kold). Rør gæren ud heri. Tilsæt resten af ingredienserne og rør dejen godt sammen.



Hæld dejen ud på et meldrysset bord og ælt den godt igennem. Del dejen i passende stykker og form dem til boller. Tryk hver bolle flad. Læg burgerbollerne på en bageplade beklædt med bagepapir og lad dem hæve tildækket i 20 minutter.



Pensl bollerne med kernemælk og drys med sesamfrø. Bag bollerne i ovnen ca. 20 minutter på 200 grader.