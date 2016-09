Rens morgen og aften

Flere af os er for dårlige til at passe på vores hud. Vi går gerne i seng uden at fjerne makeup eller dagens snavs, som har lagret sig i vores hud.



Når du er på vej i seng, så gør det til en vane at rense din hud. For i løbet af en hel dag når din hud at samle en masse snavs fra luften. Det er vigtigt, at du fjerner dette, inden du går i seng. Det lukker nemlig din huds porer, så den ikke kan ånde.



Selvom du om aftenen har fjernet al snavset, så er det vigtigt, at du igen når du står op renser dit ansigt. Vores hud er nemlig så smart, at den danner nye hudceller, mens vi sover. Men oveni det afstøder huden også fedtstoffer og snavs. Det skal selvfølgelig væk, inden du begiver dig af sted om morgenen.



Der er flere mænd, der mener, at det at rense sin hud kun er for kvinder. Men tro om igen. Mænd har en lige så udsat hud som kvinder og bør derfor også pleje den.



Der er stor forskel på renseprodukter og vælg derfor altid et, som er skånsom mod din hud og gerne uden parfume og parabener. Er du i tvivl om hvilke produkter, der passer til dig, kan du spørge ekspedienten i butikken.