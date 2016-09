Mad der sætter gang i forbrændingen

Foto: Dreamstime

Føler du dig træt og uoplagt, strammer bukserne for meget om maven, og er du lidt utilfreds med dit spejlbillede? Så er det på tide at få sat gang i forbrændingen, så du kan få smidt de overflødige kilo og få energien igen.



Nedenstående madvarer sætter skub i forbrændingen, så husk at skrive dem på indkøbslisten, næste gang du skal ud og handle.



Mælk

Mælk indeholder meget kalsium, der mindsker optaget af fedt i tarmen. Det betyder, at kalorierne forsvinder ud i toilettet i stedet for at sætte sig på maven.



Chili

Stærke krydderier har et ry for at sætte gang i forbrændingen, og specielt Chili gør jobbet godt. Årsagen er, at chili får kroppen til at forbrænde flere kalorier og får adrenalinen til at suse rundt i kroppen, samtidig med at det stimulerer dit stofskifte. Derudover bruger kroppen ekstra energi under indtagelsen af måltidet, hvilket også reducerer mængden af kalorier, som sætter sig på bagdelen.



Fed fisk

Fed fisk indeholder fedtsyrer, der øger mængden af enzymer som nedbryder fedtet.



Vand

Ud over at give en flot hud og øget velvære, har nye studier vist, at vand også sætter gang i forbrændingen. Husk at drikke mindst 2 liter hver dag!



Kaffe og te

Koffeinindholdet i kaffe og te bidrager til en øget fedtforbrænding. Der skal dog forholdsvis store mængder til, før resultatet kan mærkes. 4-5 kopper om dagen er nødvendigt, hvis taljemålet skal reduceres. Så er du en af dem, der er afhængig af kaffe, behøver du ikke længere have så dårlig samvittighed over det.