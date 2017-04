Gode råd til dine øjenbryn

Øjenbryn kan fås i flere forskellige afskygninger. Nogle kvinder er udstyret med et par, der sidder snorlige, mens andre jævnligt må have fat i pincetten og rette til. Her følger et par tips til dig og dine øjenbryn.



1. Det er altid en god idé at investere i en god pincet. Det vil formindske den forfærdelige smerte, der ofte hører til øjenbrynsplukning.



2. Lad være med at overpluk dine øjenbryn. Det ser unaturligt ud. Fjern blot de hår, der på mystisk vis har besluttet sig for at gro ud et helt forkert sted.



3. Det er vigtigt, at du aldrig plukker de hår, der sidder over dit øjenbryn, gør det kun under brynet.



4. Har du meget lyse øjenbryn, kan du vælge at tegne dem op eller få dem farvet hos frisøren. Vælg gerne en farve der er lidt mørkere end din hårfarve.



5. Hvis du vil have hjælp til at plukke dine øjenbryn, så spørg din frisør eller en kosmetolog. Når først du har set, hvordan de plukker dem, kan du jo gøre det selv næste gang.