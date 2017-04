Pas på din hud

Foto: Dreamstime

Huden i ansigtet er tynd som papir, så når du exfolierer for at fjerne døde hudceller og friske huden op, bør du gøre det forsigtigt. Ikke noget med at gnubbe som var det en bradepande, du skulle gøre ren.



Det er også en rigtig god idé at bruge en peelingcreme, der er meget finkornet. Grove peelingcremer er meget hårde mod huden. Specielt hvis du har sart hud.



Gør til en vane at bruge en fugtgivende maske, når du har exfolieret din hud. Slut af med en god ansigtscreme, så vil din hud føles dejlig blød og gennemfugtet.