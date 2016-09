Genève Genève er et godt udgangspunkt, hvis du ønsker en aktiv ferie!

Genève er den næststørste by i Schweiz, byen er meget sofistikeret og har adskillige fashionable hoteller, gourmetrestauranter og designerbutikker, der kan sørge for at give dit visakort overtræk. Derudover har byen en masse museer, hvor der er noget for enhver smag.



Der er masser af attraktioner i Genève, og et must er det berømte springvand, Jet d'Eau, i Genèvesøen. Springvandets vandstråle skydes af sted med cirka 200 km/t og kan nå op i 145 meters højde. Besøg desuden FN bygningen, smag nogle schweiziske specialiteter såsom ost og chokolade og besøg et af byens mange museer.



Shopping

Genève er et slaraffenland for shopaholics, der elsker luksus. Her finder du nemlig adskillige ur-forretninger samt tøj- og skobutikker med alle de kendte designere. Byen byder simpelthen på en masse eksklusiv shopping.



Genève kan besøges året rundt og er et godt udgangspunkt, hvis du gerne vil på en aktiv ferie i Schweiz. Tag for eksempel på cykel-, vandre- eller skiferie og oplev den skønne natur!



